Ministerpräsident Weil auf DGB-Kundgebung in Hildesheim

01.05.2021, 03:33 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant unter Corona-Bedingungen ein Mix aus Online- und Vor-Ort-Kundgebungen am 1. Mai. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird in Hildesheim sprechen. Unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" sollen Präsenzveranstaltungen in Städten wie Hannover, Hildesheim, Göttingen, Lüneburg und Braunschweig stattfinden. Insgesamt sind im Land 35 Aktivitäten geplant. Neben den politischen Kundgebungen fallen Demonstrationen und ein Rahmenprogramm aus. Die Veranstaltung in Hannover soll am Samstag um 11.00 Uhr beginnen und bereits um 12.30 Uhr beendet sein, ein Zusammentreffen mit Querdenkern (Demos ab 13.00 Uhr) soll vermieden werden.

Politisch geht es unter anderem darum, dass Arbeitgeber in der Pandemie die Verantwortung für den Gesundheitsschutz wahrnehmen und ausreichend Tests für die Arbeitnehmer anbieten.