Polizei erhält elektronische Dienstausweise

03.05.2021, 02:28 Uhr | dpa

Die Polizisten in Niedersachsen bekommen neue, fälschungssichere und elektronische Dienstausweise. Über die Einzelheiten will Innenminister Boris Pistorius (SPD) an diesem Montag bei einer Online-Pressekonferenz informieren. Die neuen Ausweise waren bereits 2019 angekündigt worden.

Niedersachsen gehörte damals zu den wenigen Bundesländern, die bei der Polizei noch Ausweise in Papierform ausstellte. Immer wieder geben sich Betrüger als Polizeibeamte aus und präsentieren dabei manchmal auch gefälschte Papiere.

Die neuen elektronischen Ausweise im Scheckkartenformat sollen in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover produziert werden, hieß es im Oktober hieß. Sie sollen mit mehreren Sicherheitsmerkmalen versehen werden.