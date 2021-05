Hannover

Mehr als 3000 Verstöße beim Tag für mehr Verkehrsicherheit

06.05.2021, 14:01 Uhr | dpa

Ein Radfahrer steht an einer roten Ampel in der Innenstadt. Foto: Ole Spata/dpa/archivbild (Quelle: dpa)

Rund 3100 Verstöße gegen Verkehrsregeln haben Kontrolleure allein in Niedersachsen beim bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" festgestellt. Das Ergebnisse zeige deutlich, dass vielen Menschen im Verkehr die Gefahren schon bei geringen Regelverstößen nicht bewusst seien, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Bei der Präventionsaktionen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wurden am Mittwoch an mehr als 300 Orten in Niedersachsen über 12 000 Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Ein zentrales Ziel der Aktion war, für mehr Rücksicht von Radfahrern - und gegenüber Radfahrern im Verkehr zu werben. "Wir werden darum im Laufe des Jahres durch weitere Kontrollen und Aufklärungskampagnen gezielt auf die Probleme und Besonderheiten aufmerksam machen", kündigte Pistorius an. Kontrollierte Radfahrer fuhren nach Ministeriumsangaben häufig in der Fußgängerzone, auf Gehwegen oder in die falsche Richtung. Auch der technische Zustand der Räder wurde häufig bemängelt.