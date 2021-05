Hannover

Spandau und Hannover zum dritten Mal in einer Woche

07.05.2021, 11:33 Uhr | dpa

Wasserball-Gipfel Teil III: Rekordchampion Spandau 04 trifft in der zweiten Bundesliga-Zwischenrunde am Sonntag zum dritten Mal innerhalb einer Woche auf den aktuellen Meister Waspo Hannover. Das erste Spiel in Berlin gewannen die Hauptstädter mit 8:7, das zweite beim Supercup am Mittwoch in Hannover ging mit 8:6 (3:3) an die Niedersachsen. Beim Turnier am Wochenende in Hannover sind der OSC Potsdam und ASC Duisburg die weiteren Kontrahenten.

Dabei werden die Platzierungen eins bis vier für die Ansetzungen der beiden Meisterschafts-Halbfinals ausgespielt. Dort treffen am 12. und 15. Mai in Hin- und Rückspielen der Erste und Vierte sowie der Zweite und Dritte der Zwischenrunde aufeinander. Die Sieger ziehen ins Best-of-Five-Finale vom 19. Mai an ein.