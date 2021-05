Hannover

Ministerium stellt Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität vor

10.05.2021, 03:36 Uhr | dpa

Politisch motivierte Straftaten haben im Corona-Jahr 2020 deutschlandweit einen Höchststand erreicht - das Lagebild in Niedersachsen soll am heutigen Montag vorgestellt werden. Innenminister Boris Pistorius (SPD) will in Hannover über Zahlen zu entsprechenden Taten berichten, deren Spektrum von Beleidigungen oder Hetze bis hin zu körperlichen Attacken und Brandanschlägen reicht. 2019 hatte die politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen zugenommen, sowohl im rechten als auch dem linken Spektrum sowie beim Antisemitismus.

In ganz Deutschland stieg die Zahl laut Statistik des Bundeskriminalamts für 2020 gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent auf 44 692 Straftaten an. Mehr als die Hälfte ging 2020 auf das Konto von Rechten: Mit 23 604 rechts motivierten Straftaten wurde ein Höchstwert erreicht seit dem Beginn der Erfassung im Jahr 2001.