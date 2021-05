Hannover

Polizei will am Vatertag verstärkt kontrollieren

13.05.2021, 03:39 Uhr | dpa

Die Polizei will am heutigen Donnerstag verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. Eine Vatertagstour mit Bollerwagen ist in diesem Jahr nur in kleiner Runde möglich. Wegen der Corona-Pandemie sind Treffen von mehr als drei Haushalten nirgendwo in Niedersachsen erlaubt. In den meisten Regionen dürfen sich Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Landesweit bat die Polizei darum, sich auch am Feiertag umsichtig zu verhalten. Innenminister Boris Pistorius (SPD) verwies auf sinkende Corona-Zahlen und warnte vor leichtsinnigem Verhalten. "Die Perspektive für Lockerungen steht", sagte er. "Himmelfahrt fällt jetzt genau in diese Zeit, wo es auf uns alle noch einmal ankommt."