Hannover

Europäische Bewegung Niedersachsen gegründet

18.05.2021, 11:37 Uhr | dpa

Im Landtag in Hannover hat sich eine Europäische Bewegung Niedersachsen gegründet. Das Ziel sei, die europäische Integration in Niedersachsen und die grenzüberschreitende Kooperation in Parteien, Vereinen und Verbänden zu fördern und gemeinsame Interessen gegenüber der Landesregierung zu vertreten, teilten die Initiatoren des Vereins am Dienstag mit.

Zur Präsidentin der Bewegung wurde Landtags-Vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz (Grüne) gewählt. Die Bewegung soll unabhängig von der Landesregierung agieren, allerdings regelmäßig Forderungen an die niedersächsische Europapolitik richten.

Eine Vorgängerorganisation, ein 1978 gegründetes Netzwerk zur Förderung des Europagedankens in Niedersachsen, sei schon lange inaktiv gewesen, hieß es.