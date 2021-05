Hannover

Kirchen wollen beim Religionsunterricht enger kooperieren

19.05.2021, 01:53 Uhr | dpa

Die evangelischen und katholischen Kirchen in Niedersachsen wollen beim Religionsunterricht künftig enger kooperieren. Ein gemeinsames Konzept zur Zukunft dieses Unterrichtes stellen beide Kirchen am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) vor. Es enthält grundlegende Veränderungen, die sich auf alle Schulformen erstrecken. Damit schlagen die Kirchen einen in Deutschland neuen Weg für den Religionsunterricht vor.

Die Konzeption wurde von den fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen, dem Bistum Hildesheim, dem Bistum Osnabrück und dem Bischöflich Münsterschen Offizilat erarbeitet. In einem nächsten Schritt werden die Kirchen Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen über die Umsetzung der Konzeption beginnen.

Rund eine halbe Million Schüler besuchen in Niedersachsen den Religionsunterricht. Dazu gehören auch etliche Kinder und Jugendliche, die keiner Konfession angehören. An einer wachsenden Zahl von Schulen organisieren die beiden Kirchen inzwischen einen gemeinsamen Religionsunterricht, den sogenannten konfessionell-kooperativen Religionsunterricht.