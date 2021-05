Hannover

Bahnausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg startet bald

20.05.2021, 14:20 Uhr | dpa

Bahnpendler zwischen Braunschweig und Wolfsburg können sich demnächst auf einen dichteren Takt und bessere Anschlüsse freuen. Zum zweigleisigen Ausbau der Strecke vereinbarten die Deutsche Bahn, das Land Niedersachsen und die Region am Donnerstag die Finanzierung.

Die Arbeiten an der rund 20 Kilometer langen, als Weddeler Schleife bezeichneten Strecke können damit in der zweiten Jahreshälfte beginnen, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Künftig pendeln dann alle 30 Minuten Regionalbahnen zwischen beiden Städten. Auch für ICE-Züge zwischen Berlin, Frankfurt und Süddeutschland wird so ein eingleisiges Nadelöhr beseitigt.

Wie der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU), betonte, handele es sich um eines der ersten Projekte zur Umsetzung des Deutschlandtakts, der häufigere und bessere Anschlüsse zwischen den Ballungsräumen vorsieht. "Das Projekt stellt das Signal auf grün für den Start des Deutschlandtakts in Niedersachsen." Für den Güterverkehr entstehe zusammen mit der geplanten Elektrifizierung zwischen Hameln und Elze bei Hildesheim außerdem eine leistungsfähige Umfahrung für den Knoten Hannover. Mit einer Fertigstellung des 150 Millionen Euro teuren Ausbaus wird Ende 2023 gerechnet.

Schon beim Bau der ICE-Strecke Richtung Berlin in den neunziger Jahren war ein zweigleisiger Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg geplant und genehmigt worden. Zunächst wurde aber nur ein Gleis verlegt. Mit vorbereitenden Arbeiten wurde in diesem Frühjahr bereits begonnen. Die Hauptarbeiten beginnen nun Ende Oktober, dafür ist eine erste umfassende, sechswöchige Sperrung der Strecke bis Mitte Dezember 2021 geplant.