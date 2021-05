Hannover

SPD-Fraktion will zentrales Kinderschutzregister

21.05.2021, 08:49 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag setzt sich für ein zentrales Kinderschutzregister ein. "Wir wollen eine zentrale Abfragemöglichkeit schaffen, ähnlich dem Fahreignungsregister in Flensburg, um die Identität der Täter nicht zu decken", sagte die Rechtsexpertin der Fraktion, Wiebke Osigus. Gerade in der Corona-Pandemie gebe es eine Zunahme der Missbrauchsfälle an Kindern, besonders im virtuellen Raum.

Eine kürzlich vom Bund beschlossene Reform des Achten Sozialbuchgesetzes habe zwar den Kinderschutz gestärkt, die Änderungen müssten aber noch weiter gehen. Künftig dürften sich Kinderärzte auch ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten mit dem Jugendamt auseinandersetzen.

"Unser Vorschlag sieht vor, dass zusätzlich weitere Institutionen wie Krippen, Schulen oder ehrenamtliche Stellen, die mit Kindern arbeiten, Zugriff auf das neue Register haben, sofern sie ein berechtigtes Interesse nachweisen können", sagte Osigus. Das verhindere, dass Täter durch "Ämter-Hopping" der Strafverfolgung entgehen könnten. Ein solches Register müsse bundesweit umgesetzt werden.