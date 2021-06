Hannover

Nach Schüssen in Hannover: Fahndung läuft weiter

05.06.2021, 10:13 Uhr | dpa

Auch zwei Tage nach den tödlichen Schüssen aus einem fahrenden Auto auf einen 30-Jährigen in der Innenstadt von Hannover läuft die Fahndung nach einem Verdächtigen weiter. Es werde weiter nach ihm gesucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Verdächtige habe sich bislang noch nicht gestellt. In der Innenstadt von Hannover hatte es am Donnerstagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Autos gegeben, dabei kam der 30-Jährige ums Leben. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Ermittlern zufolge um einen Insassen des fahrenden Wagens, der Zeugenangaben zufolge nach den Schüssen zu Fuß flüchtete. Dabei soll es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um den Schützen gehandelt haben. Am Donnerstag hatten Spezialkräfte eine Wohnung in Langenhagen bei Hannover gestürmt - dies soll mit der Fahndung nach dem Verdächtigen in Zusammenhang stehen. Die Fahndung blieb bislang aber ohne Erfolg.