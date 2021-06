Hannover

Betrunken mit Blaulicht: Ermittlungen wegen Amtsanmaßung

27.06.2021, 15:00 Uhr | dpa

In Hannover hat die Polizei einen Mann gefasst, der unbefugt mit einem Blaulicht unterwegs war. Gegen den 54-Jährigen werde jetzt unter anderem wegen Amtsanmaßung ermittelt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der Mann habe am späten Freitagabend nach einem Streit mit einem anderen Autofahrer das Blaulicht auf sein Armaturenbrett gelegt und sei teilweise mit Tempo 90 durch die Stadt gerast, wobei er mehrere rote Ampeln ignorierte.

In einer Sackgasse packte er den Angaben zufolge das Blaulicht in den Kofferraum und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizisten konnten ihn aber vorläufig festnehmen. Dabei bemerkten sie, dass er alkoholisiert und an seinem Auto ein falsches Kennzeichen angebracht war. Da der 54-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, kam er erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro wieder auf freien Fuß.