Hannover

Gespräche in schwieriger Tarifrunde sollen weitergehen

01.07.2021, 02:28 Uhr | dpa

In der schwierigen Tarifrunde des Einzelhandels mit bereits mehreren Warnstreiks wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber ihre Gespräche für Niedersachsen und Bremen heute fortsetzen. Ab dem Vormittag (11.00 Uhr) soll weiter über eine Lösung für die knapp 380.000 Beschäftigten der Branche im Nordwesten verhandelt werden.

Beide Seiten standen sich zuletzt relativ unversöhnlich gegenüber: Während der Verband wegen der unterschiedlichen Lage in den Sektoren Online-, Lebensmittel- und sonstiger Handel zunächst nur mögliche Einmalzahlungen in Aussicht stellte, verlangt Verdi eine rasche Anhebung der Tabellen-Entgelte. Die Gewerkschaft begründet dies vor allem mit der Mehrbelastung der Belegschaften in der Corona-Krise. Es gehe auch um Wertschätzung für das Geleistete.