Hannover

Ehemaliger Wirtschaftsminister Hirche feiert 80. Geburtstag

10.07.2021, 02:39 Uhr | dpa

Der ehemalige niedersächsische Wirtschaftsminister Walter Hirche (FDP) feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag in Hannover nach. Bei dem Empfang im Neuen Rathaus werden unter anderen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) anwesend sein.

Hirche, der bereits am 13. Februar Geburtstag hatte, war Wirtschaftsminister in Niedersachsen (1986-1990, 2003-2009) und in Brandenburg (1990-1994). Zudem war der Politiker Parlamentarischer Staatssekretär unter der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel (1994-1998).

Von 2002 bis 2014 war Hirche Präsident der deutschen UNESCO-Kommission. Nach dem Ausscheiden aus der Landespolitik wurde er zum Ehrenvorsitzenden der FDP in Niedersachsen ernannt.