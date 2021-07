Hannover

Niedersachsens Wirtschaft erholt sich: Hindernissen

16.07.2021, 14:19 Uhr | dpa

Die Wirtschaftslage der Unternehmen in Niedersachsen hat sich im zweiten Quartal in fast allen Branchen deutlich verbessert. Der Konjunkturklimaindex als Stimmungsbarometer habe von 96 auf 114 Punkte zugelegt und befinde sich damit wieder über dem langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten, hieß es bei der Vorstellung der neuen Konjunkturumfrage der Niedersächsischen Industrie- und Handelskammer (IHKN) am Freitag.

"Wir sehen gerade eine Erholungsrally der Wirtschaft, die aber an vielen Ecken und Enden auf Hindernisse stößt", sagte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. So kämpften etwa Industrie und Bauwirtschaft mit Materialknappheit und Preissteigerungen. Gastronomie und Veranstalter litten noch immer unter pandemiebedingter Einschränkungen.

In der IHKN-Konjunkturumfrage bewerteten 35 Prozent der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut. Das sind mehr als im ersten Quartal (27 Prozent). Mit 15 Prozent war der Anteil derjenigen Unternehmen, die ihre Lage als schlecht bezeichneten, zudem deutlich geringer (Vorquartal: 24 Prozent). Etwa die Hälfte beurteilte die aktuelle Geschäftslage als zufriedenstellend. Die Hoffnungen der Betriebe auf eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau ruhen vor allem auf einem schnellen Impffortschritt.

Für die Konjunkturumfrage wurden rund 2000 Unternehmensantworten aus dem Zeitraum vom 22. Juni bis 8. Juli 2021 ausgewertet.