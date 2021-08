Hannover

Mann auf Gleise geschubst: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

10.08.2021, 01:33 Uhr | dpa

Ein 34-Jähriger war im Februar am Bahnhof in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover auf die Bahngleise geschubst worden. Der 1965 geborene mutmaßliche Täter muss sich heute am Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung verantworten. Er soll sein Opfer auch daran gehindert haben, aus dem Gleisbett herauszuklettern. Schließlich gelang es dem jüngeren Mann mit Hilfe von Zeugen, aus dem Gleisbett zu klettern - wenige Sekunden vor Einfahren eines Zuges,.

Der Beschuldigte soll wegen einer psychiatrischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben, wie das Landgericht mitteilte. Im Falle eines Urteils käme demnach die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht (Az.:93 Ks 10/21). Fünf Fortsetzungstermine sind für den Prozess geplant.