Hannover

Lange abgestellte Fahrräder kommen in den Schrott

27.08.2021, 13:00 Uhr | dpa

Rund 180 länger ungenutzt abgestellte Fahrräder sind am Freitag am Hauptbahnhof und in der Nordstadt von Hannover weggeschmissen worden. Mitarbeiter der Stadtreinigung durchtrennten die Schlösser und warfen sie anschließend auf einen Müllwagen. Nicht nur offensichtlich schrottreife Räder, bei denen etwa die Reifen verbogen oder der Rahmen gebrochen war, wurden abtransportiert. Auch Zweiräder, die seit mehr als sechs Monaten nicht mehr bewegt wurden, kamen in den Schrott, wie der Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover (aha) mitteilte.

Diese waren vorher mit Aufklebern markiert worden, um ihren Besitzern noch eine Chance zu geben, ihre Räder in Sicherheit zu bringen. Die Fahrräder wurden von den Mitarbeitern der Stadtreinigung oder durch Hinweise von Anwohnern entdeckt.