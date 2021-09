Hannover

Italienische Behörden erhalten gestohlene Goldmünze zurück

03.09.2021, 00:34 Uhr | dpa

Eine in einem niedersächsischen Auktionshaus entdeckte gestohlene Goldmünze wird heute (13.30 Uhr) den italienischen Behörden übergeben. Sie gehört zu 600 antiken griechischen und römischen Münzen, die vor zwölf Jahren aus einem Museum in Parma entwendet worden waren, wie das Landesamt für Denkmalpflege in Hannover mitteilte. Die Münze im Wert von rund 10.000 Euro stammt aus dem Jahr 385 nach Christus. Auf ihr ist Kaiser Magnus Maximus abgebildet. Die italienische Staatsanwaltschaft hatte das niedersächsische Denkmalamt hinzugezogen, das seit 2017 auch für den Kulturgutschutz zuständig ist und damit für die Kontrolle des Kunsthandels. Experten identifizierten das kostbare Objekt, bevor es versteigert werden konnte.