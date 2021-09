Hannover

Gegen die Massentierhaltung: Start-up verkauft Insekten

07.09.2021, 07:36 Uhr | dpa

Gebackene Heuschrecken, Mehlwürmer, Grillen in Kräutern oder Knoblauch: Michael Blautzik aus Hannover setzt mit seinem Start-up auf den Trend zu Fleischersatzprodukten - und auf Insekten. "Die Massentierhaltung kann so nicht weitergehen", erklärte der 32-Jährige, der früher selbst Fleisch gegessen hat. Noch allerdings gebe es keinen Markt, aber der werde sich entwickeln. Auf dem Markt im hannoverschen Stadtteil Linden und via Online-Shop "Bugoo" verkauft er seine Krabbeltiere, leben kann er von dem nebenberuflichen Einsatz "definitiv nicht". Aber er hat große Pläne - darunter eine Insektenbratwurst für Grillfans.