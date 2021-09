Hannover

Pflegedienste protestieren mit Autokorso vor Landtag

14.09.2021, 13:38 Uhr | dpa

Mit einer Protestaktion vor dem Landtag in Hannover haben am Dienstag ambulante Pflegedienste aus ganz Niedersachsen auf eine aus ihrer Sicht unfaire Behandlung durch die Kranken- und Pflegekassen aufmerksam gemacht. An einem Autokorso, der vor dem Landtagsgebäude vorbeifuhr, während drinnen die Abgeordneten erstmals nach der Sommerpause tagten, beteiligten sich laut dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) rund 500 Fahrzeuge.

"Bei den Kostenträgern gibt es eine Verweigerungshaltung, allen Pflegediensten die deutlich steigenden Personalkosten sowie Pflege- und Wegezeiten in voller Höhe einfach und fair zu erstatten", sagte die bpa-Vorsitzende in Niedersachsen, Ricarda Hasch. "Unsere wichtigste Forderung ist die faire Refinanzierung der Personal- und Pflegekosten." Zudem müssten sich dringend die Arbeitsbedingungen der ambulanten Pflegekräfte verbessern und auch bürokratische Hürden sollten abgebaut werden.

Die Lösung sei ein bereits vor rund zwei Jahren in der sogenannten "Konzertierten Aktion Pflege" vereinbartes, einfaches Referenzwertmodell, das Lohnsteigerungen in erforderliche Vergütungserhöhungen umrechne. Das werde aber von den Pflegekassen verzögert. Stattdessen zielten diese "auf eine noch weitere Leistungsverdichtung und Rennpflege" ab.