Hannover

Arbeitsmarktzahlen für September werden vorgestellt

30.09.2021, 01:23 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) die September-Arbeitslosenzahlen für Bremen und Niedersachsen vor. Zuletzt war die Zahl der gemeldeten Erwerbslosen in beiden Bundesländern leicht gestiegen - im August gab es in Niedersachsen eine Zunahme um 1,1 Prozent auf rund 242.000 Menschen. In Bremen nahm dieser Wert im August ebenfalls um 1,1 Prozent auf nahezu 39.000 Arbeitslose zu. Die Arbeitslosenquote betrug in Bremen 10,7 Prozent, in Niedersachsen waren es 5,5 Prozent.