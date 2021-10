Hannover

Herbst- und Weihnachtsmärkte sollen möglich sein

01.10.2021, 12:32 Uhr | dpa

Herbst- und Weihnachtsmärkte sollen in der Corona-Pandemie in Niedersachsen möglich sein. Mitte kommender Woche soll eine entsprechende Änderung der Corona-Landesverordnung kommen, wie eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover sagte. Man werde mit Schaustellern und Kommunen schauen, wie man diese Märkte umsetzen könne. Konkrete Regelungen wie Alkoholausschank oder Maskenpflicht nannte die Sprecherin zunächst nicht. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.