Hannover

60 Studierende sollen über Landarzt-Quote zugelassen werden

01.10.2021, 17:10 Uhr | dpa

60 Studierende sollen in Niedersachsen vom Wintersemester 2023/24 an über die sogenannte Landarzt-Quote zum Medizinstudium zugelassen werden. "Wir möchten Menschen finden, die nach der Ausbildung mindestens zehn Jahre lang als Landärztin oder Landarzt arbeiten", sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) der "Nordwest-Zeitung" (Samstagsausgabe). Für die Studienplätze gebe es ein besonderes Auswahlverfahren, bei dem medizinische Vorkenntnisse, Berufserfahrung und schulische Leistungen eine Rolle spielten. Jeweils 20 Studienplätze sind demnach in Hannover, Göttingen und Oldenburg geplant. Mit diesem Modell soll der Mangel an Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum verringert werden.