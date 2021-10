Hannover

Hannoveraner wollen mehr Grün und Einkaufsmöglichkeiten

08.10.2021, 16:39 Uhr | dpa

Hannovers Bewohner wünschen sich einer Umfrage zufolge mehr Grünflächen und Einkaufsvielfalt in der Innenstadt. An der Befragung der niedersächsischen Landeshauptstadt nahmen knapp 3700 Hannoveraner und Hannoveranerinnen ab 16 Jahren teil. Für 90 Prozent der Befragten sei es demnach wichtig, dass bei der zukünftigen Gestaltung von öffentlichen Plätzen durch Grünflächen mehr Natur in die Innenstadt gebracht werde. Ein ähnlich hoher Anteil wünsche sich dort für die Zukunft mehr Sitzgelegenheiten.

Die Einkaufsmöglichkeiten wurden am häufigsten als Vorteil der Innenstadt genannt. Trotzdem wünschen sich mehr als 40 Prozent der Befragten zukünftig noch mehr und vielfältigere Geschäfte und dafür weniger Einkaufsketten. Die laut der Umfrage beliebtesten Plätze in Hannover sind der Ballhofplatz, der Opernplatz und der Kröpke. Die Plätze, die am meisten gemieden werden, sind das Rotlichviertel Steintor, der Raschplatz und der Hauptbahnhof.

Auch zum Thema Verkehr wurden die Bewohner befragt. Mit einer Schulnote von 2,4 wurden die öffentlichen Verkehrsmittel am besten bewertet. Knapp dahinter lag der Fußverkehr mit einer durchschnittlichen Note von 2,5. Auf Platz drei kam der Autoverkehr mit einer Bewertung von 3,0. Den letzten Platz belegte der Radverkehr mit einer Schulnote von 3,1.