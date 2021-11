Hannover

Angeklagte wegen schwerer Drogenkriminalität vor Gericht

01.11.2021, 02:57 Uhr | dpa

Sie sollen über 1000 Kilogramm Marihuana und etwa 150 Kilogramm Haschisch verkauft haben: Gleich sieben Männer müssen sich wegen des Vorwurfs schwerer Drogenkriminalität von heute an am Landgericht Hannover verantworten. Die Angeklagten im Alter zwischen 38 und 61 Jahren sollen etwa in Hannover, Winsen und in Spanien zwischen April 2020 und März 2021 in mehreren Fällen mit Drogen gehandelt und und große Mengen Marihuana und Haschisch über Spanien und Frankreich in Lastwagen nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Drogen sollen in einer Gewerbehalle in Winsen umgepackt und an Kurierfahrer verteilt worden sein.

Das Verfahren kam unter anderem durch die polizeiliche Auswertung der Daten aus besonders abhörsicheren sogenannten "Encro-Chat-Handys" und "SkyECC-Geräten" ins Rollen (Az.: 96 KLs 15/21). Es handelt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um das Ursprungsverfahren der am Landgericht anhängigen und teils bereits verhandelten "Encro-Chat-Strafverfahren", wie das Gericht mitteilte. Für den Prozess sind neun Fortsetzungstermine geplant.