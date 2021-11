Hannover

hannoverRegion Hannover prüft Maskenpflicht in Innenstädten

21.11.2021, 12:55 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und des erwarteten Andrangs in den Innenstädten in der Vorweihnachtszeit prüft die Region Hannover eine Maskenpflicht. Eine Verfügung zum Tragen der Schutzmasken in den Innenstädten, vor allem in den Fußgängerzonen, sei in Vorbereitung, teilte die Region am Sonntag mit. Ziel sei eine möglichst zügige Umsetzung, "um angesichts der steigenden Infektionszahlen das Risiko einer Ansteckung weiter zu minimieren", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Dies sei mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) abgestimmt. "Wir wollen beim Weihnachtsmarkt auf Nummer sicher gehen", betonte Onay.

"Wir bewerten die Situation täglich neu und falls es weiterer Anpassungen bedarf, werden wir sie unverzüglich vornehmen", kündigte Onay an. Der Weihnachtsmarkt in Hannover beginnt an diesem Montag: "Im Moment sieht die Regelung vor, dass nur Geimpfte und Genesene Speisen und Getränke auf dem Weihnachtsmarkt verzehren dürfen. Aber auch Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, können über das Areal bummeln", sagte Krach. "An diesen Punkt sehen wir ein unnötiges Risiko. Eine Maskenpflicht ist eine zumutbare Einschränkung."