Hannover

Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen tritt in Kraft

23.11.2021, 17:53 Uhr | dpa

Die neue verschärfte Corona-Verordnung für Niedersachsen tritt heute in Kraft. Angesichts der steigenden Infektions- und Krankenzahlen bedeutet dies einen fast vollständigen Übergang zur 2G-Regel: Zugelassen sind nur geimpfte oder von Corona genesene Personen. Dies betrifft Gastronomie, Kultur, Sport, Friseur oder Beherbergungen. Bei einer weiteren Verschlechterung der Lage müssen auch Geimpfte und Genesene an vielen Orten zusätzlich einen negativen Test vorlegen (2G plus). Weihnachtsmärkte bleiben offen, Besucher und Besucherinnen müssen aber eine Maske tragen. Die Verordnung gilt bis zum 22. Dezember.