Hannover

IHK-Kritik an Regeln im Einzelhandel

10.12.2021, 19:21 Uhr | dpa

Die verschärften Corona-Maßnahmen im Einzelhandel stoßen auf Kritik bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niedersachsen. "Eine Verordnung, die am Freitag vorgestellt wird, am Sonntag in Kraft tritt und am Montag umgesetzt sein soll - das bringt viele Händler nicht nur vor große Umsetzungsprobleme, sondern wird auch Kunden verwirren und im schlechtesten Fall verärgert umkehren lassen", sagte Birgit Stehl, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen, in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Bund und Länder hatten sich bereits in der vergangenen Woche auf die 2G-Regel im Einzelhandel verständig. Davon sind etwa Lebensmittelgeschäfte sowie Apotheken nicht betroffen. In Niedersachsen soll dies nun von Sonntag an gelten, wie die Landesregierung am Freitag mitteilte. Somit können nicht gegen das Coronavirus geimpfte oder von einer Covid-Infektion genesene Menschen in vielen Geschäften nicht mehr einkaufen gehen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Regel ausgenommen.