Piks für Nachtschwärmer: Club lädt zum "Late-Night-Impfen"

10.12.2021, 19:57 Uhr | dpa

Piksen im Scheinwerferlicht: An diesem Wochenende können sich Nachtschwärmer eine Corona-Schutzimpfung im Musikclub Capitol in Hannover "abholen". Zum Start der dreitägigen Aktion am frühen Freitagabend bildete sich vor dem Eingang bereits eine lange Schlange zum sogenannten "Late-Night-Impfen". Bei der gemeinsamen Aktion von der Region Hannover, Hannover-Concerts und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) werden Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen angeboten. Dazu gibt es neben Musik von einem DJ auch ein alkoholfreies Gratis-Getränk. Geimpft werden soll auch am Samstag und Sonntag; jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte laut Mitteilung: "Ich bin sicher, dass wir mit diesem Angebot viele junge Leute erreichen, die sich bisher nicht haben impfen lassen." Das Impfangebot ist an Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen gerichtet. Auch Minderjährige ab zwölf Jahren können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen.