Hannover

Mehr als 1000 Fälle: Diebe stehlen zunehmend Katalysatoren

13.12.2021, 07:31 Uhr | dpa

Diebe haben in Niedersachsen in diesem Jahr bereits mehr als 1000 Mal Katalysatoren aus Autos ausgebaut. Die Fallzahlen seien in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Lagen sie 2019 noch im zweistelligen Bereich, wurden 2020 Katalysatoren-Diebstähle im mittleren dreistelligen Bereich registriert. In diesem Jahr hätten die Fallzahlen bereits Ende November den niedrigen vierstelligen Bereich erreicht, sagte eine LKA-Sprecherin. Es handele sich aber um vorläufige Daten. Vielfach dauerten die polizeilichen Ermittlungen noch an. So wie in Braunschweig, wo Mitte November ein aufmerksamer Zeuge zwei mutmaßliche Katalysator-Diebe beobachtete und die Polizei alarmierte. Die mutmaßlichen Banden-Mitglieder wurden festgenommen.

Allein die Polizei Celle zählte bereits 39 Katalysator-Diebstähle seit Januar, mehr als doppelt so viele wie 2020. Tatorte seien große Parkplätze, Werkstätten oder Parkbuchten in Wohnvierteln. Teilweise bauten die Kriminellen die Kats sogar am helllichten Tag aus - Passanten halten sie mitunter für Mechaniker, die von den Autobesitzern beauftragt wurden. Betroffen sind nach Polizeiangaben meist ältere Fahrzeuge mit Benzinmotor, aber auch neuere Autos seien für die professionellen Diebe nicht uninteressant. Die Beamten raten dazu, Autos möglichst in einer Garage oder an gut beleuchteten Stellen zu parken. Hilfreich sei auch eine Alarmanlage.

Katalysatoren sind etwa seit Beginn der 1990er Jahre fester Bestandteil aller Autos und dienen der Abgasreinigung. Sie lassen sich recyceln, das gewonnene Platin kann anschließend den Herstellern wieder angeboten werden.