Hannover

Kontrollen zu 3G und Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

16.12.2021, 02:17 Uhr | dpa

Beamte der Polizei stehen in einer U-Bahn Station in Hannover. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fahrgäste in Bussen und Bahnen müssen sich am Donnerstag in Niedersachsen auf Kontrollen einstellen. Im öffentlichen Personennahverkehr wird es einen landesweiten Kontrolltag zu 3G und Maskenpflicht geben, teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Innenministeriums mit. Die vierte Welle der Corona-Pandemie schwäche sich aktuell zwar etwas ab, die Zahlen seien aber nach wie vor auf viel zu hohem Niveau.

"Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Gerade in Bussen und Bahnen, auf deren Nutzung viele Menschen angewiesen sind, sei es wichtig, die Regeln einzuhalten.

Das Infektionsschutzgesetz schreibt für alle Fahrgäste die 3G-Regelung vor. Außerdem muss in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Stationen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Bei schwerwiegenden Verstößen drohen Bußgelder.