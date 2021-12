Hannover

Infektionsgeschehen stagniert in Niedersachsen

19.12.2021, 13:51 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat sich das Corona-Infektionsgeschehen am Wochenende kaum verändert. Der Hospitalisierungsindex sank am Sonntag auf 5,8 nach 5,9 am Vortag. Er beschreibt, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro

100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken gekommen sind. Die Intensivbetten-Belegung mit Covid-19-Kranken verringerte sich innerhalb eines Tages von 10,7 auf 10,4 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Land im Internet veröffentlicht.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für Niedersachsen gab das Land am Sonntag mit 173,8 nach 174,1 am Vortag an. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus an. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden am Sonntag für Niedersachsen 1676 Neuinfektionen und fünf weitere Covid-19-Tote registriert. Im Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach den RKI-Zahlen geringfügig auf 264,9 nach 263,5 am Samstag. In Bremen wurde wie schon am Samstag kein weiterer Todesfall gemeldet.