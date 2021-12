Hannover

Corona-Lage in Niedersachsen verbessert sich

23.12.2021, 10:32 Uhr | dpa

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich leicht verbessert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging im Vergleich zum Vortag von 167,9 auf 155,5 zurück, wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte. So viele bestätigte Neuinfektionen wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet im Land registriert.

Die maßgebliche Kennzahl zur Bewertung der Situation, die Hospitalisierungsinzidenz, sank ebenfalls - von 5,1 am Mittwoch auf nun 4,9 Einweisungen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in die Krankenhäuser je 100.000 Menschen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 6. Die Auslastung der Intensivbetten mit schwer an Covid-19 Erkrankten ging im Vergleich zum Vortag ebenfalls zurück - von 9,9 auf 9,7 Prozent. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 10,4 Prozent.