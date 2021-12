Hannover

Trockener Weihnachtstag im Dauerfrost: Zeitweise Sonne

26.12.2021, 10:04 Uhr | dpa

Die Menschen in Niedersachsen erwartet ein trockener zweiter Weihnachtstag im Dauerfrost. Der Vormittag gestaltet sich im Land sonnig, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im Laufe des Tages machen sich jedoch Wolkenfelder im Süden breit. Leichten Regen soll es aber erst in der Nacht zum Montag geben. "Das kann örtlich zu Glatteis führen", sagte der Meteorologe.

Die Temperaturen bleiben den Angaben zufolge den Sonntag über im Frostbereich bei Höchstwerten von minus vier bis minus ein Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es noch mal runter auf minus neun bis minus zwei Grad, bevor es am Tag langsam milder wird. "Dann sind wir aus dem Frostbereich raus und die Glatteisgefahr sollte erstmal gebannt sein", so der DWD-Experte.