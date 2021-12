Hannover

Milder Wintertag in Niedersachsen erwartet

28.12.2021, 07:55 Uhr | dpa

Spaziergänger sind am Strand unterwegs. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach morgendlichem Glatteis durch gefrierenden Regen wird das Wetter in Niedersachsen am Dienstag milder. Es werden Temperaturhöchstwerte von bis zu fünf Grad im Wendland und neun Grad im Emsland erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Den Tag über soll es bedeckt und zeitweise regnerisch bleiben. In der Nacht zum Mittwoch ist gebietsweise mit Nebel zu rechnen. Dabei sinken die Temperaturen auf vier bis sechs Grad. Im Wendland und Harz wird es mit zwei Grad etwas kälter.