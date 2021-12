Hannover

SLVN: Grundschulen stark von Corona-Auswirkungen betroffen

29.12.2021, 15:21 Uhr | dpa

Grundschulen in Niedersachsen sind von den Corona-Auswirkungen nach Einschätzung eines Verbandes besonders betroffen. Dies hänge etwa mit der Ganztagesbetreuung zusammen, sagte René Mounajed, Vorsitzender des Schulleitungsverbandes Niedersachsen, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er kritisierte erneut zu viel Bürokratie - Anstellungen auf 450 Euro-Basis glichen vom Aufwand her einer Verbeamtung. Mehr Personal an den Schulen sei dringend notwendig.

Die vermehrten Tests nach den Weihnachtsfeiern begrüßte der Vorsitzende, dies bringe zusätzliche Sicherheit. In der kommenden Woche sind noch Weihnachtsfeiern im Bundesland - danach müssen sich Schülerinnen und Schüler laut Kultusministerium eine Schulwoche lang jeden Tag auf das Coronavirus testen, sofern sie nicht geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen sind.

Die Tests werden zu Hause durchgeführt und von den Schulen gestellt. Damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird. Vom 17. Januar an wird die Testpflicht dann wieder auf dreimal wöchentlich gesenkt - in der Regel montags, mittwochs und freitags.

In Niedersachsen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 31.400 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Bei den zwölf bis 17-Jährigen sind demnach 65,4 Prozent einmal geimpft, 58,3 Prozent haben eine sogenannte Grundimmunisierung durch eine weitere Impfung erhalten und 6,5 Prozent eine Auffrischungsimpfung.