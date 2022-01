Hannover

Zwei klare Siege: Eastside erreicht Final Four im Pokal

08.01.2022, 18:01 Uhr | dpa

Hannover (dpa) – Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben auf dem Weg zum achten Pokaltriumph seit 2014 die ersten Hürden souverän genommen. Die Mannschaft von Trainerin Irina Palina gewann am Samstag beide Spiele in der Gruppenphase des Pokalendspiel-Wochenendes in Hannover-Misburg. Zunächst bezwang der Titelverteidiger den Drittligisten Neckarsulmer Sport-Union mit 3:0, gegen den Bundesligakonkurrenten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim siegte der aktuelle Champions-League-Sieger ebenfalls mit 3:0.

Am Sonntag kämpfen ab 11.00 Uhr die Ersten der vier Gruppen um den Sieg im Pokal, den lediglich die DJK Kolbermoor 2019 den Berlinerinnen entreißen konnte. Im Gegensatz zu den Bundesligabegegnungen werden im Pokal maximal je vier Einzel und ein Doppel gespielt. Bei drei Siegpunkten in den Partien ist die Begegnung entschieden.