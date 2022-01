Hannover

Landkreistag mahnt mehr Helfer für Gesundheitsämter an

14.01.2022, 08:22 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landkreistag hat in der Corona-Pandemie vom Land mehr Helfer für die Gesundheitsämter gefordert. Die Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten seien am Limit, sagte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, dem Politikjournal "Rundblick". "Die Unterstützung unserer Behörden durch Kräfte des Landes bleibt bisher noch sehr schwach, sie könnte weitaus stärker sein", betonte er. Besser sei die Hilfe von Kräften der Bundeswehr.

Laut Landkreistag richteten die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte zu Wochenbeginn 380 Bitten um Unterstützungskräfte an das Land, wie der "Rundblick" berichtete. Zugeteilt worden seien aber nur 120. Die Bundeswehr habe gleichzeitig 300 bis 400 Kräfte abgestellt. Probleme gibt es nach Meyers Angaben auch mit der regionalen Verteilung: In der Landeshauptstadt Hannover gebe es viele Landesbedienstete, die aber nicht so schnell in weiter abgelegenen

Gesundheitsämtern eingesetzt werden könnten.

"Das Land müsste noch mehr Mitarbeiter für diese Aufgaben mobilisieren, und das müsste auch schneller und langfristiger geregelt werden", sagte Meyer. Mit Mühe sei es gelungen, die zunächst auf Ende des Jahres begrenzte Amtshilfe auf Ende März zu verlängern – "aber ich vermute, wir werden Ende März die Pandemie noch nicht besiegt haben", sagte er.