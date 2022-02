Hannover

Ukrainischer Musiker ist schockiert vom russischen Angriff

24.02.2022, 12:17 Uhr | dpa

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch den ukrainischen Bühnensänger und Musiklehrer Oleg Rudych schwer getroffen. Er verurteile alle militärischen Aktivitäten in seinem Land scharf, sagte der in Hannover lebende Rudych der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen Frieden und unser Land schützen. Dass das so weitergeht, habe ich nicht erwartet."

Seit 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen beobachte er die Lage in der Ukraine, verfolge Nachrichten und Videos - und er sei wie alle seine Freunde schockiert, sagte Rudych. Besonders die Explosionen in den Städten des Landes träfen ihn: "Ich kann das nicht glauben." Er habe Verwandte in der Ukraine. "Wir hoffen, dass alles gut wird", betonte er.

Rudych ist ein ausgebildeter Bühnensänger, außerdem Frontmann der deutschen Rock-Gruppe "Magistarium", Gründer der Musikschule "MusikMaster" in Hannover und Teilnehmer verschiedener TV-Projekte in Deutschland und in der Ukraine. Er hat bereits mehrere Preise gewonnen.