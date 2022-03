Hannover

Impfungen mit Novavax-Mittel in Niedersachsen und Bremen

01.03.2022, 02:39 Uhr | dpa

Corona-Schutzimpfungen mit dem neu zugelassenen Impfstoff des Herstellers Novavax sind in manchen Städten in Niedersachsen und Bremen von Dienstag an möglich. So können sich Menschen zum Beispiel in Braunschweig, Bremen und Bremerhaven mit dem Proteinimpfstoff impfen lassen. Das neue Präparat wird zunächst nur für Erstimpfungen verwendet, wie das Bremer Gesundheitsressort mitteilte. Nach einer Wartezeit von drei Wochen ist demnach eine Zweitimpfung möglich.

Eine Kombination mit anderen Impfstoffen wie den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ist zunächst nicht vorgesehen. Viele Politikerinnen und Politiker hoffen, dass das Novavax-Mittel eine Alternative ist für Menschen, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen möchten.