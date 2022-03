Hannover

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen erneut gesunken

02.03.2022, 01:52 Uhr | dpa

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat im Februar vom milden Wetter und der zunehmenden wirtschaftlichen Erholung profitiert. In Niedersachsen waren rund 229.200 Menschen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 Prozent, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Das sind im Vergleich zu Januar 0,9 Prozentpunkte weniger. Im Februar das Vorjahres betrug die Quote 6,1 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit liegt demzufolge um 14,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau, als die Corona-Maßnahmen den Arbeitsmarkt stark belastet haben. In Niedersachsen gebe es inzwischen mehr als 3,1 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das seien so viele wie nie zuvor, sagte der Chef der Regionaldirektion, Johannes Pfeifer.