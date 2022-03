Hannover

FDP fordert Kehrtwende bei geplantem Verbot: Erdgasförderung

07.03.2022, 14:45 Uhr | dpa

Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung fordert die niedersächsische FDP-Landtagsfraktion eine Kehrtwende bei dem geplanten Verbot für Öl- und Gasbohrungen nahe des Wattenmeeres. "Wenn vom Festland aus mit einer unterirdischen Bohrung sozusagen unter der See abgebaut wird, ist das in Ordnung", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Nun brauche man das Projekt umso mehr, weil man unabhängiger vom russischen Gas werden wolle. Er erwarte nun, dass die Landesregierung ihre ablehnende Haltung gegenüber solchen Vorhaben aufgebe.

Derzeit laufen Planungen eines niederländischen Unternehmens, das am Rand des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer Erdgas fördern und dazu unter anderem eine Plattform auf See errichten will. Die Plattform soll im niederländischen Küstenmeer liegen, aber nur etwa 500 Meter von den deutschen Hoheitsgewässern entfernt und ungefähr 20 Kilometer vor der Küste Borkums.

Bislang hatte die Landesregierung diese Pläne abgelehnt. In einem gemeinsamen Brief hatten Ende Januar mehrere niederländische und deutsche Wattenmeerinseln die Regierung in Den Haag aufgefordert, keine neue Erdgasförderung nahe des Wattenmeeres zu erlauben.

Nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion zielt der Vorstoß der FDP in die falsche Richtung. "Wenn wir Unabhängigkeit in der Energieversorgung wollen, dann nur durch den schnellstmöglichen Ausstieg aus fossilen Energiequellen und einer schnellen Wende zu mehr Erneuerbaren Energien", sagte die Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz. Ein solches Projekt umzusetzen bedeute, die Risiken von Seebeben und gewaltigen Emissionen auf Jahrzehnte zu ignorieren.