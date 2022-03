Hannover

Havelse kommt nicht unten raus: Unentschieden gegen Viktoria

07.03.2022, 21:04 Uhr | dpa

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga kommt der TSV Havelse nicht vom Fleck. Vor 443 Zuschauern holten die Niedersachsen gegen Viktoria Berlin in einem umkämpften Spiel am Montag nur ein 1:1 (1:1). In der HDI-Arena in Hannover sorgte der Berliner Tobias Gunte in der 10. Minute für den ersten Treffer für die Himmelblauen aus Berlin. Leonardo Gubinelli - Leihgabe vom FC Basel - erzielte wenige Minuten später mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleichstreffer (21.). Der Verein bleibt damit Tabellenletzter, sechs Punkte von den Berlinern entfernt.

Nach einem ereignisarmen Start in die zweite Hälfte war Havelse im Glück: Der Berliner Kapitän Björn Jopek prüfte Schlussmann Norman Quindt mit einem satten Schuss und der Ball flutschte aus den Händen des Torwarts knapp am Tor vorbei (67.). Nach einem harten Foul von Havelses Olier Daedlow musste Berlins Christopher Theisen vom Platz gehen. Kurz darauf schwächten sich die Niedersachsen selbst, als Tobias Fölster sich nur noch mit einer Notbremse helfen konnte und die Rote Karte sah. Zuletzt hatte Havelse zwei von drei Ligaspielen verloren.