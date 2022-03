Hannover

Corona-Zahlen steigen in Niedersachsen weiter

08.03.2022, 11:53 Uhr | dpa

Keine Trendwende beim Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag auf 1213,5, teilte das Robert Koch-Institut mit. Am Vortag lag der Wert bei 1191,2 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Der Spitzenreiter bei den Inzidenzzahlen im Land war nach wie vor der Landkreis Grafschaft Bentheim. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2644,1. Aufgrund einer technischen Störung müssten viele Fälle nachgemeldet werden, hatte eine Sprecherin des Landkreises am Montag gesagt. Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Wesermarsch mit 657,4. Insgesamt wurden in Niedersachsen 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 11,0. Am Montag lag der Wert bei 10,5. Diese Größe bezeichnet die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die wegen anderer Erkrankungen in der Klinik sind. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten sank im Vergleich zum Vortag von 5,4 Prozent auf 5,3 Prozent.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Dienstag laut RKI bei 723,0, am Montag betrug die Inzidenz 588,4. Im Zusammenhang mit Corona starben im kleinsten Bundesland 5 weitere Menschen.