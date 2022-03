Hannover

Abgeordnete diskutieren neue Corona-Regeln

17.03.2022, 03:45 Uhr | dpa

In der Frage, welche Corona-Regeln künftig in Niedersachsen gelten, soll es am Donnerstag mehr Klarheit geben. Im Gesundheitsausschuss des Landtags (10.15 Uhr) beraten die Abgeordneten den Entwurf für die geplante Übergangsverordnung, die am Samstag in Kraft treten soll. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, dass sie einen Wegfall der meisten Beschränkungen zum 20. März angesichts neuer Corona-Rekordwerte für verfrüht hält. Am Nachmittag stimmen sich dann Bund und Länder über das weitere Vorgehen ab. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warb dafür, den Ländern weiterreichende Vorschriften zu ermöglichen als bisher vom Bund vorgesehen.