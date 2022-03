Hannover

Auflockerungen nach Regen in Niedersachsen

29.03.2022, 07:07 Uhr | dpa

Nach einem regnerischen Morgen lockert sich das Wetter in Niedersachsen am Dienstag vermehrt auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden tagsüber Temperaturen von etwa acht Grad auf den Inseln und bis zu 13 Grad im Süden des Landes erreicht. In der Nacht zum Mittwoch ist örtlich mit Nebel zu rechnen, dazu gibt es insbesondere an der Nordsee dichtere Wolken und etwas Regen. Die Temperaturen sinken je nach Bewölkung auf etwa vier bis minus zwei Grad.