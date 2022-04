Hannover

FDP für Schulbesuche von Bundeswehr und Polizei

14.04.2022, 12:01 Uhr | dpa

In Niedersachsens Schulen sollen nach Vorstellungen der FDP künftig Bundeswehr und Polizei regelmäßig über Katastrophenschutz aufklären und um Nachwuchs werben. Auch das Technische Hilfswerk sowie Hilfsorganisationen sollen an die Schulen gehen. "Ziel ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal im Jahr durch eine solche Veranstaltung erreicht wird", sagte Fraktionschef Stefan Birkner am Donnerstag in Hannover. Debatten, dass Uniformträger in Schulen nichts verloren hätten, müssten "definitiv der Vergangenheit angehören".

Zur Stärkung von Katastrophen- und Zivilschutz solle es außerdem regelmäßige öffentliche Übungen für alle sowie umfassende Informationen über das richtige Verhalten im Krisenfall geben. Darüber hinaus wirbt die FDP für einen freiwilligen Reservedienst. Die Debatte um Katastrophen- und Zivilschutz ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine neu entflammt. Die Landesregierung aus SPD und CDU hat Anfang des Monats bereits ein 40-Millionen-Euro-Paket für den Katastrophenschutz vorgestellt. Damit sollen etwa Notstromaggregate, Fahrzeuge und Satellitentelefone beschafft werden.