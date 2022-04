Hannover

Am Wochenende Mix aus Sonne, Wolken und Regen

23.04.2022, 09:41 Uhr | dpa

Am Wochenende gibt es in Niedersachsen und Bremen einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Samstag ist es meist sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Auf den Inseln und im Oberharz liegen die Werte nur bei etwa 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es ebenfalls überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf vier Grad im Wendland und in den Bergen, ansonsten liegen die Tiefstwerte bei vier bis sieben Grad. Am Sonntag kann es Richtung Westen noch längere sonnige Phasen geben. Gebietsweise kann es aber etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Elbe und 17 Grad im Südwesten.