Rund 7.500 Anmeldungen

Tausende ukrainische Geflüchtete gehen in niedersächsische Schulen

25.04.2022, 19:16 Uhr | dpa

Niedersachsens Schulen vermelden bisher zirka 7.500 Neuanmeldungen von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine. Doch nicht alle ukrainischen Geflüchteten gehen in die Schule.

An den niedersächsischen Schulen sind bislang rund 7.500 Schülerinnen und Schüler nach ihrer Flucht aus der Ukraine angemeldet worden. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Montag auf dpa-Anfrage mit.



In Niedersachsen gehen etwa 1,1 Millionen Schüler an rund 3.000 Schulen. In Kitas im Bundesland sind demnach etwa 340 Kinder aus der Ukraine gemeldet.

Generell gilt, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die ein Aufenthaltsrecht erlangt haben, im Bundesland schulpflichtig sind. Wer sich etwa mit einem Besuchsvisum oder ohne Visum in Niedersachsen aufhält, ist es hingegen nicht.