Spandau 04 nach erster Final-Niederlage unter Druck

Die Wasserballer von Spandau 04 haben den Auftakt der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Titelverteidiger Waspo Hannover verloren. Der Rekordchampion verlor am Mittwochabend im Freibad des Volksbades Limmer mit 9:12 (4:4, 2:3, 1:1, 2:4). Damit stehen die Berliner am Wochenende in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg am Samstag und Sonntag bereits unter Druck. Wer zuerst drei Partien gewonnen hat, ist Meister. Spandau muss zuhause mindestens einmal siegen, um ein viertes Spiel der Serie am kommenden Mittwoch in Hannover zu erzwingen.